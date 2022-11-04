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Боррель: Запад должен уменьшить зависимость от Китая, но не ставить эту страну в ряд с РФ

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Пятница 04 ноября 2022 13:00
Боррель: Запад должен уменьшить зависимость от Китая, но не ставить эту страну в ряд с РФ Фото: высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает, что западные страны должны уменьшить свою зависимость от Китая, но не должны ставить эту страну в одну категорию с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Очевидно, что Китай консолидирует новую эру своей внешней политики, да и внутренней тоже... Китай становится гораздо более настойчивым, гораздо более самостоятельным", - заявил он, добавив, что ЕС хочет уменьшить свою зависимость от КНР и укрепить устойчивость.

При этом он отметил, что в настоящее время многие государства-члены ЕС имеют прочные отношения с Китаем и вряд ли они смогут поставить Китай на один уровень с Россией.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обсуждают с европейскими союзниками введение против Китая экспортного контроля, применяемого против России в результате ее полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Также ранее в интервью РБК-Украина дипломат Владимир Ельченко заявил, что Китай совершенно не заинтересован в том, чтобы война России против Украины продолжалась. Он обосновал это экономическими потерями.

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