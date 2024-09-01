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Евросоюз импортирует больше газа из России, чем из США, - Welt

Россия, Воскресенье 01 сентября 2024 18:03
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Евросоюз импортирует больше газа из России, чем из США, - Welt Фото: ЕС импортирует из России больше газа, чем из США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Режим российского диктатора Владимира Путина смог расширить свои позиции как поставщик энергии для Европы. В настоящее время ЕС оттуда импортирует больше, чем из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DIE WELT.

По данным издания, впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом свидетельствуют данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

Согласно этим данным, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у России 12,7 миллиарда кубометров газа, а у США - 12,3 миллиарда.

По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, а из США более резко.

Напомним, что недавно Австрия заявила, что видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок российского природного газа. В стране заявили, что от такой зависимости нужно избавиться как можно быстрее.

Следует также отметить, что бои в Курской области привели к скачку цен на газ в Европе. Это произошло из-за опасений прекращения поставок газа сразу после того, как Россия потеряла контроль над газоизмерительной станцией "Суджа".

Следует также отметить, что по данным Bloomberg, Россия и Украина намерены продолжать поставку трубопроводного газа в Европу.

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