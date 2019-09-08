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Євросоюз не має підстав для перенесення Brexit, - МЗС Франції

Новини » Політика    08.09.2019 - 13:49
Євросоюз не має підстав для перенесення Brexit, - МЗС Франції
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (kmu.gov.ua)

ЄС не збирається переглядати дату Brexit

Європейський союз не має підстав для перегляду дати виходу Британії з блоку (Brexit). Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Reuters.

За словами глави французького МЗС, в Євросоюзі не збираються погоджуватися на відтермінування Brexit після 31 жовтня.

"Це (стан переговорів - ред.) дуже хвилює. Британія повинна сказати нам, що вона хоче", - заявив Ле Дріан.

Також відповідаючи на питання, чи можливе відтермінування виходу Британії з блоку, французький міністр додав, що Євросоюз "не збирається переносити дату Brexit кожні три місяці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відтермінувати дату початку Brexit. Парламент хоче змусити прем'єра Бориса Джонсона попросити Європейський союз про перенесення Brexit з 31 жовтня на більш пізній термін.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 вересня члени британської Палати громад підтримали у другому читанні законопроект, який блокує вихід країни із Європейського союзу 31 жовтня без угоди. За законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300.

Зазначимо, що Brexit повинен був відбутися 29 березня, але із-за невдалих голосувань його довелося перенести на 31 жовтня 2019 року.

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