Євросоюз хоче скоротити споживання російського газу на 15% із серпня: у чому причина

Євросоюз має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ця мета буде закріплена в ухвалі, що супроводжуватиме план скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу, щоб впоратися з потенційним повним відключенням з боку Москви.
У рамках плану "Економія газу для безпечної зими" комісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення опалення, а також ринкові заходи. Найбільша проблема ЄС цієї зими — забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.
Комісія виходить із того, що Росія не відновить постачання в повному обсязі трубопроводом "Північний потік-1", який було закрито з початку цього місяця на ремонт.
Запланована ухвала надасть комісії право оголосити загальносоюзну тривогу, коли існує значний ризик серйозної нестачі пропозиції або різкого стрибка попиту. Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яке комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує скоротити поставки газу по "Північному потоку-1" в Європу на 40 відсотків. Таким чином до зими Європа зможе заповнити сховища тільки до 69%.
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