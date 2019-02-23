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Євросоюз готує заходи у відповідь на можливі американські мита


До списку Євросоюзу товарів із США можуть увійти американські автомобілі, вугілля та хімікати

Европейский союз может принять ответные меры, если Вашингтон введет штрафные таможенные пошлины на импорт европейских автомобилей и запчастей к ним. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров в Бухаресте, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам собеседника издания, ответный шаг Евросоюза может затронуть американские автомобили, уголь и химикаты.

В данный момент европейские чиновники работают над списком товаров из США, общий объем импорта которых составляет 22,7 млрд долларов.

Уточняется, что окончательный список может измениться, но в него попадут именно товары, производимые в Соединенных Штатах, а не выпускаемые под американскими марками в других странах.

Напомним, Еврокомиссия пригрозила незамедлительными мерами в том случае, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины для европейской автопромышленности.

Ранее генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти заявил, что Европейский союз готов ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, в случае если США введут дополнительные пошлины на европейские автомобили.

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