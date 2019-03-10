Євросоюз готовий посилити санкції проти Венесуели, - МЗС Німеччини

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

За словами Хайко Маасу, ЄС повинен ввести додаткові санкції

Європейський союз повинен продовжувати чинити тиск на Венесуелу та у разі необхідності ввести додаткові санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю недільній газеті Tagesspiegel am Sonntag.

За його словами, Євросоюз підтримує опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо.

"Важливо, щоб міжнародний тиск залишався високим. Ми в ЄС готові ввести додаткові санкції, якщо це буде потрібно. Ми не будемо брати участь у грі за затягування часу, яку почав Мадуро. Наша підтримка Хуана Гуайдо непохитна", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав жителів Венесуели пройти маршем до столиці країни Каракасу. У суботу, 9 березня, під час свого виступу перед прихильниками в Каракасі, Гуайдо заявив, що хоче зробити поїздку по Венесуелі, після чого оголосить дату маршу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Венесуелі досі тривають масштабні перебої з електропостачанням, які почалися у п'ятницю, 8 березня. Критична ситуація спостерігається в клініках, які не забезпечені власними електрогенераторами.