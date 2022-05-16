RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз готовий працювати над 7-м пакетом санкцій проти РФ, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій розпочнеться відразу з ухваленням 6-го. Такий результат участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг дипломата.

Очільник МЗС анонсував нові обмеження проти РФ, хоча досі не схвалили 6-й пакет санкцій. За його словами, цей факт свідчить про продовження підтримки України з боку Євросоюзу.

"Я ціную всі країни-члени ЄС, які сьогодні висловили свою готовність почати працювати над сьомим пакетом санкцій у момент, коли шостий пакет буде ухвалено. Це надихає. Був зрозумілий сигнал підтримки України", – заявив Кулеба.

Раніше міністр виключив можливість територіальних поступок Росії для закінчення війни. Крим та Донбас, на його переконання, не стануть розмінною монетою у справі відновлення миру.

До слова, Україна запропонувала ЄС відновити один із постраждалих від війни регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМЗСРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро КулебаСанкціїСанкції проти Росії