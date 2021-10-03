Євросоюз доставив до Афганістану тонни гуманітарної допомоги

Європейський союз доставив в Афганістан 25 тонн гуманітарної допомоги. Це другий за тиждень літак з гуманітарним вантажем для афганців від Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

За словами комісара ЄС з питань кризового управління Янеза Ленарчича, екстреної допомоги потребують більше 18-ти мільйонів афганців.

Афганці опинилися в складній ситуації, оскільки економіка країни практично паралізована і життя багатьох залежить від іноземної допомоги. Людям не вистачає грошей навіть на їжу - вони не можуть знайти роботу навіть з мінімальною зарплатою.

"Ми хочемо, щоб влада рівномірно розподіляла кошти, отримані від міжнародного співтовариства", - зазначають афганці.

Зазначимо, що перший літак з ЄС доставив до Афганістану 35 тонн гуманітарної допомоги.