ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Євросоюз не запроваджуватиме квоти на розподіл біженців з України

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 22 березня 2022 11:58
Євросоюз не запроваджуватиме квоти на розподіл біженців з України Фото: єврокомісар Ілва Йоханссон (euneighbours.eu)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз не вводитиме квоти для країн-учасниць на розподіл біженців з України, як це було з сирійцями. Країни Євросоюзу виявляють безпрецедентну солідарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю єврокомісара з внутрішніх справ Ілву Йоханссон для ERR.

За її словами, у випадку з біженцями з України не буде застосовуватися механізм, який діяв для сирійців.

"Ми створили платформу солідарності. Ми зустрічаємося з Комісією та урядами двічі на тиждень, щоб обговорити ситуацію. Держави-члени можуть сказати, скільки людей вони можуть прийняти. Інші держави-члени кажуть, які їхні потреби. Це новий підхід до ситуації, без обов'язкових квот. Нам потрібно розвивати це далі", - зазначила Йоханссон.

Вона також підкреслила, що країни ЄС демонструють безпрецедентну солідарність з українцями.

"Такої кризи у нас не було з часів Другої світової війни... Так що, звичайно, це виклик. Але найкращий спосіб впоратися з такими проблемами - працювати разом. Але ми також повинні працювати з третіми країнами, які готові бути частиною рішення і приймати українських біженців - Канадою, США і Великобританією", - додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок ініціювала створення гуманітарних хабів в ЄС для розподілу українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Біженці Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро