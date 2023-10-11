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Евросоюз близок к введению санкций против российских алмазов, - премьер Бельгии

Фото: Евросоюз близок к введению санкций против российских алмазов (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз завершает работу над системой слежки за импортом российских алмазов. Это позволит ввести соответствующее эмбарго.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы бельгийского правительства, работу над слежкой за поставками российских алмазов в страны ЕС проводили в течение года. Сейчас же цель состоит в том, чтобы запрет на импорт вступил в силу уже 1 января 2024 года. 

Де Кроо напомнил, что Бельгия играет важную роль в торговле алмазами, поскольку через портовый город Антверпен проходит около 90% всех алмазов в мире.

При помощи санкций на экспорт алмазов Россию хотят лишить доминирования на розничных рынках Бельгии и Евросоюза, рассказал глава правительства. 

"Лучший способ добиться этого - система полной слежки, чтобы исключить российские алмазы со всех рынков. Мы делаем (это - ред.) вместе с ЕС и G7 и очень близки к завершению разработки такой системы полной прослеживаемости", - добавил премьер. 

Санкции против российских алмазов

Напомним, страны Евросоюза и G7 уже довольно длительное время готовят санкции против российских алмазов. Проблемы возникали в связи с способностью России обходить санкции.

По информации западных СМИ, ограничения на импорт алмазов хотят утвердить уже этой осенью

 

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