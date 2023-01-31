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Евросоюз в 2022 году впервые получил больше энергогенерации из альтернативных источников

Фото: солнце и ветер стали основными поставщиками энергогенерации в ЕС (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В 2022 году Европейский союз впервые в своей истории получил из альтернативных источников больше энергии, чем от традиционных энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитического центра Ember.

Как подтверждают подсчеты британского центра Ember, солнечная и ветровая энергогенерация в ЕС впервые обошла газовую.

"Политическим ответом Европы на вторжение России в Украину в 2022 году было ускорение электроэнергетического перехода. Сейчас внимание сосредотачивается на быстром сокращении спроса на газ - одновременно с постепенным отказом от угля. Это значит, что мы на пути к масштабному расширению чистой энергетики", - говорится в отчете центра, который занимается исследованиями климатической политики на Европейском континенте.

Так, по подсчетам центра, в 2022 году энергия солнца и ветра обеспечили рекордные 22% спроса ЕС в электричестве, тогда как газ - 20%, а уголь - 16%. Лидируют с большим отрывом атомная и гидроэнергетика - 32%.

Страны Евросоюза произвели в 2022 году 203 терават-часа (ТВт-час) солнечной энергии, что на 39 ТВт-час, или на 24% больше по сравнению с 2021 годом. Ветроэнергетика дала ЕС 420 ТВт-ч энергии, на 33 ТВт-ч больше против 2021 года.

"Это позволило сэкономить около 10 млрд евро на закупке газа", - считают аналитики Ember.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе, который диктатор Путин уничтожил менее чем за 50 недель. Найти замену будет практически невозможно.

Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину в начале 2023 года снизился примерно на 16% на фоне мягкой погоды в Европе, а также в связи с тем, что регион благополучно снабжается газом из других источников.

Добавим, что планы российского президента Владимира Путина надавить на Европу за счет использования энергии в качестве оружия потерпели неудачу.

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Евросоюз