Єврорада в травні збереться на спецзасідання: на порядку денному буде Україна

Спеціальне засідання Європейської ради пройде в кінці травня. На порядку денному кілька питань, у тому числі Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля.
"Як обговорювалося у Версалі і на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 і 31 травня", - написав у своєму Twitter глава Євроради.
Шарль Мішель додав, що на порядку денному спеціального засідання оборона, енергетика та Україна.
Нагадаємо, раніше глава Євроради підтримав виділення 500 млн євро на постачання озброєнь Україні.
Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!