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Єврорада в травні збереться на спецзасідання: на порядку денному буде Україна

Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спеціальне засідання Європейської ради пройде в кінці травня. На порядку денному кілька питань, у тому числі Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля.

"Як обговорювалося у Версалі і на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 і 31 травня", - написав у своєму Twitter глава Євроради.

Шарль Мішель додав, що на порядку денному спеціального засідання оборона, енергетика та Україна.

Нагадаємо, раніше глава Євроради підтримав виділення 500 млн євро на постачання озброєнь Україні.

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