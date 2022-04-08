Єврорада в травні збереться на спецзасідання: на порядку денному буде Україна

Спеціальне засідання Європейської ради пройде в кінці травня. На порядку денному кілька питань, у тому числі Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля.

"Як обговорювалося у Версалі і на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 і 31 травня", - написав у своєму Twitter глава Євроради. Шарль Мішель додав, що на порядку денному спеціального засідання оборона, енергетика та Україна.