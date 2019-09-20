У "Євросолідарності" прокоментували законопроект про верифікацію пенсій та субсидій

Законопроект про верифікацію та моніторинг державних виплат надає право місцевим чиновникам приймати рішення про те, забрати у громадян субсидію чи не забрати, така норма закладає корупційну складову в дане питання. Про це заявив під час обговорення законопроекту 1231, 1231-1 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній раді Артур Герасимов.

"Проаналізувавши бюджет на наступний рік ми побачили, що не збільшуються ні зарплати, ні пенсії. При цьому в нас існують великі підозри, що цей закон буде використаний саме для того, аби забрати субсидії у мільйонів українських сімей. Адже згідно нього рішення про позбавлення субсидій прийматиме місцевий чиновник. Виходить лівою рукою боремося з корупцією, а правою знову узаконюємо її. Це вкрай не вірний шлях", - сказав політик.

Народний депутат наголосив, що представлення бюджету країни на наступний рік мало відбутися в присутності прем’єр-міністра України.

Резюмуючи Артур Герасимов закликав депутатів потурбуватись про українців, які живуть в скрутних обставинах і захистити їх право на отримання субсидій.

"Давайте коли приймаємо закони думати про те, як вони будуть впливати на життя простих українців. І не допустити того, що у мільйонів сімей будуть забрані субсидії", - зазначив парламентар.