"Евросолидарность" инициирует изменения в законы об олигархах и КСУ

По ее словам, антиолигархический закон и закон о формировании Конституционного суда монобольшинство протягивало без вывода Венецианской комиссии, что в конечном счете привело к многочисленным замечаниям и изменениям, которые срочно следует внести.

"Есть безответственная позиция монобольшинства, которая, по сути, ставит сегодня под угрозу начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По антиолигархическому закону есть разгромное заключение Венецианской комиссии. Наша фракция настаивала, что борьба с олигархами - борьба с монополистами, монополиями. усиление Антимонопольного комитета, а не создание "расстрельной тройки" в виде СНБО, которая будет в ручном режиме каждого неугодного ей украинца определять олигархом", - отметила она.

Геращенко подчеркнула, что в законе о Конституционном суде должна быть предусмотрена система независимого отбора квалифицированных судей, как это было сделано при отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

"Европейская солидарность" зарегистрировала изменения, на которых мы будем настаивать, чтобы не переголосовать, не переписывать, не смешно выглядеть в глазах наших партнеров. Совещательная группа экспертов должна быть сформирована из 7 представителей – 4 с ним должны составлять те кандидатуры, которые предлагаются нашими международными партнерами, имеющими соответствующий опыт и полную независимость", - добавила она.

Сопредседатель фракции также отметила, что международные партнеры призывают вернуть декларирование чиновников.