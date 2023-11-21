В Евросовете рассказали о деталях работы над европейскими гарантиями безопасности для Украины

"Мы работаем над гарантиями безопасности для Украины, и именно поэтому Верховному представителю Боррелю было поручено начать официальные консультации с Украиной и с нашими государствами-членами", - говорится в заявлении.

Мишель добавил, что в декабре будет первый доклад на тему, возможно, он не будет решающим, но он покажет, что они проводят оценку и работают над вопросом гарантий безопасности.

Также президент Европейского совета добавил, что усиление военно-промышленного комплекса Европы и тренировки большего количества украинских солдат в ЕС также являются гарантиями безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" 11-12 июля в Вильнюсе подписали право на гарантии безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

Недавно Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Великобританией. Также Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, заключенной 12 июля 2023 в Вильнюсе.