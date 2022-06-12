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Європи не стане: у Держдумі відреагували на ідею передачі Україні ядерної зброї

Фото: Володін (duma gov ru)
Автор: РБК-Україна

У Державній думі Російської Федерації вважають, що ідея передачі ядерної зброї Україні провокує ядерний конфлікт в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Держдуми В'ячеслава Володіна.

Володін заявив, що депутат Європарламенту Радослав Сікорський нібито провокує ядерний конфлікт в Європі.

"Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, втім як і Європи", - написав спікер Держдуми.

Нагадаємо, Сікорський вважає, що у Заходу є право передачі Україні ядерної зброї, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум.

Раніше в МЗС РФ заявили, що ідея про передачу Україні ядерних ракет може загрожувати Польщі.

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Державна дума РФРосійська ФедераціяЯдерна зброя