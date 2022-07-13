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Європу чекає найсуворіша зима за 60 років, - віце-прем'єр Румунії

Фото: віце-прем'єр Румунії Келемен Хунор (facebook.com/KelemenHunorOficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейському союзу доведеться заплатити велику ціну за санкції проти Росії. ЄС доведеться пережити найсуворішу зиму за останні 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем'єра Румунії Келемена Хунора в ефірі B1.

За його словами, майбутня зима буде важкою, зокрема через різке зростання цін на газ.

"Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою зимою... Але, оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, на жаль", - сказав Хунор.

Він зазначив, що санкції проти Росії були необхідні, оскільки інших важелів впливу немає. Однак Європі доведеться за них заплатити велику ціну.

Нагадаємо, минулого тижня ціна на газ в Європі досягла чотиримісячного максимуму, перевищивши 1800 доларів за тисячу кубометрів.

Як відомо, Росія тимчасово зупинила прокачування газу до Європейського Союзу по газопроводу "Північний потік".

При цьому, за оцінками експертів, РФ може повністю зупинити "Північний потік" в кінці осені.

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