Ціна на газ в Європі досягла чотиримісячного максимуму: в чому причина

Ціна на газ в Європі на біржі ICE перевищила 1 800 доларів за тисячу кубометрів вперше з 9 березня. Такий стрибок цін пов'язаний зі страйками в Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відзначається, що сьогодні, 4 липня, ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1 804 доларів тисячу кубометрів.

За даними видання, таке значне зростання пов'язане з тим, що близько 13 відсотків експорту з Норвегії опинилися під загрозою через страйк працівників енергетичної сфери. 5 липня три норвезьких родовища не працюватимуть.

За інформацією Норвезької асоціації нафтової промисловості, масові страйки пов'язані з тим, що компанії відмовилися виконувати домовленості і підвищувати своїм співробітникам оплату праці до 32 200 крон. Енергетики не вийшли на роботу ще 30 червня, тоді були звільнені 117 осіб. Після цього страйки посилилися.