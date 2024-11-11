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Европу накрыл антициклон: какую погоду ждать завтра в Украине

Понедельник 11 ноября 2024 13:05
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Европу накрыл антициклон: какую погоду ждать завтра в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Украину надвигаются туманы, которые добавят осеннего настроения 12 ноября. В этот день погода обещает быть сухой и прохладной, что обеспечивается мощным антициклоном.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

На значительной части Европы высокое атмосферное давление формирует устойчивое антициклональное поле, которое простирается от западного Azzedine до восточного Zayyan. Украина также попала под влияние этого антициклона, поэтому в начале недели в стране ожидается сухая погода.

Температура во вторник будет невысокой, но в целом благоприятной. Днем столбики термометров будут показывать от +3 до +8 градусов, а в южных регионах местами даже до +10.

В Киеве 12 ноября тоже будет сухо: ночью температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, а днем - в пределах +3+5 градусов.

Однако уже в середине недели стоит ожидать изменения. 13-14 ноября на территории Украины прогнозируются осадки - дожди, а местами даже мокрый снег.

Европу накрыл антициклон: какую погоду ждать завтра в Украине

На днях в Киеве было ухудшение состояния воздуха. Однако информация о якобы трансграничном переносе пыли в Украину была некорректной. Что именно произошло – читайте в материале.

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