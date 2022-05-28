У Європолі стурбовані поставками озброєння до України: в чому причина

За словами голови Європолу Катрін де Болле, у цій ситуації вона найбільше побоюється повторення кінця війни на Балканах. Після бойових конфліктів, вже більше ніж тридцять років, зброя використовується злочинними угрупуваннями.

Європол, зі свого боку, планує створити спеціальний міжнародний підрозділ боротьби з поширенням зброї, яку застосували під час війни.

Як відзначила Катрін де Болле, наразі важливо вивчити підозри щодо переміщення екстремістів або ж терористів між Україною і ЄС. Тим часом ситуація доволі мінлива.