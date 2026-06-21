В Европе создадут супертанк с беспилотной башней и дронами

Франко-немецкий оборонный альянс KNDS представил новейший боевой танк с беспилотной башней и интегрированными системами дронов. Новая машина способна выполнять функции командного центра для роботизированных комплексов непосредственно на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Концерн Krauss-Maffei Wegmann и Nexter продемонстрировали модель CAPINT на выставке Eurosatory 2026. Это сочетание проверенного корпуса Leopard 2A8 и футуристических технологий. Разработка должна стать промежуточным звеном в вооружении до 2040 года.
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Военные планируют получить первые машины уже в следующем десятилетии. Это позволит армиям не ждать завершения долгосрочных проектов будущего. Танк использует существующую логистическую цепочку, что существенно снижает риски при его внедрении.
Главное изменение коснулось конструкции: танк получил полностью беспилотную башню. Экипаж больше не сидит под пушкой, а будет находиться в специально защищенном корпусе машины, что значительно повышает шансы на выживание.
Сама башня стала легче и компактнее. Танк вооружен 120-мм пушкой ASCALON с автоматической системой заряжания. Оружие полностью соответствует стандартам НАТО.
В будущем калибр можно увеличить без замены всей башни. Конструкция позволяет адаптироваться к новым угрозам за считанные дни.
Еще одна особенность: наличие собственных дронов. Таким образом, машина будет действовать как передвижная командная платформа.
Возможности новой системы:
Для борьбы с вражескими дронами используется комбинация методов. Это и физическое уничтожение, и средства радиоэлектронной борьбы.
Украинские дроны получили режим "Терминатор". В ходе боевых испытаний полностью автономные украинские беспилотники впервые уничтожили оккупантов РФ.
Также стало известно, что в ближайшие три-пять лет война в Украине перейдет в формат "битвы операционных систем". В Минобороны Украины планируют объединить все дроны, роботов и разведданные в единую цифровую сеть.