В Европе создадут супертанк с беспилотной башней и дронами

Концерн Krauss-Maffei Wegmann и Nexter продемонстрировали модель CAPINT на выставке Eurosatory 2026. Это сочетание проверенного корпуса Leopard 2A8 и футуристических технологий. Разработка должна стать промежуточным звеном в вооружении до 2040 года.

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Военные планируют получить первые машины уже в следующем десятилетии. Это позволит армиям не ждать завершения долгосрочных проектов будущего. Танк использует существующую логистическую цепочку, что существенно снижает риски при его внедрении.

Каковы особенности танка CAPINT

Главное изменение коснулось конструкции: танк получил полностью беспилотную башню. Экипаж больше не сидит под пушкой, а будет находиться в специально защищенном корпусе машины, что значительно повышает шансы на выживание.

Сама башня стала легче и компактнее. Танк вооружен 120-мм пушкой ASCALON с автоматической системой заряжания. Оружие полностью соответствует стандартам НАТО.

В будущем калибр можно увеличить без замены всей башни. Конструкция позволяет адаптироваться к новым угрозам за считанные дни.

Еще одна особенность: наличие собственных дронов. Таким образом, машина будет действовать как передвижная командная платформа.

Возможности новой системы:

разведывательные дроны выявляют вражеские позиции впереди;

системы защиты автоматически перехватывают вражеские БПЛА;

дроны-перехватчики запускаются прямо из пусковых труб на корпусе.

Для борьбы с вражескими дронами используется комбинация методов. Это и физическое уничтожение, и средства радиоэлектронной борьбы.