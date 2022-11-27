В Европе задержали 44 преступника из опасной криминальной сети

Совместными усилиями 11 стран было задержано 44 человека из одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Европол .

Согласно информации правоохранителей, несколько преступных группировок объединились в одну сеть и осуществляли уголовную деятельность сразу в 7 странах: Литве, Латвии, Чехии, Польше, Франции, Германии и Словакии.

Они занимались торговлей наркотиками, отмыванием денег и незаконным обогащением. Правоохранители провели 94 обыска у лидеров этих организаций и их сообщников.

В спецоперацию были привлечены специалисты из Литвы, Чехии, Латвии, Франции, Германии, Польши, Норвегии, Словакии, Венгрии, Испании и США, а координировали все Евроюст и Европол.