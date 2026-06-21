В Европе призывают к радикальным действиям против "теневого флота" Кремля

Охота на "теневой флот" РФ

Напомним, Россия начала активно использовать теневой флот для обхода международных ограничений на экспорт нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину. Из-за этого европейские страны существенно усилили давление на нелегальные перевозки Кремля.

В частности, в рамках военно-морской операции IRINI ЕС разрешил останавливать и силой брать на абордаж суда российского теневого флота в Средиземном море, если возникнут обоснованные подозрения в нарушении ими международных норм или использовании фальшивых флагов.

В ответ на такие меры в Москве заговорили о радикальных вариантах защиты своих нелегальных танкеров. Помощник российского диктатора Николай Патрушев заявлял, что РФ планирует задействовать военные корабли и мобильные огневые группы для сопровождения и охраны судов своего "теневого флота" из-за якобы высокого риска диверсий.

В то же время в российском руководстве звучат еще более экстремальные инициативы. Так, сенатор Дмитрий Рогозин предложил минировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае попытки задержания иностранными государствами.

По мнению российского чиновника, угроза масштабной экологической катастрофы и разлива нефти у берегов Европы должна удержать западные страны от ареста судов, находящихся под санкциями.