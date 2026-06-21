В Европе призывают к радикальным действиям против "теневого флота" Кремля

В Германии и Франции законодатели призывают к проведению строгих проверок и задержанию российских судов, которые помогают Москве обходить нефтяные санкции и финансировать войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство DPA.
По информации издания, согласно проекту документа Франко-германской парламентской ассамблеи, депутаты предлагают усилить дипломатическое давление на страны, под флагами которых ходят связанные с РФ суда.
Инициативу поддержали немецкие консерваторы, социал-демократы и "Зеленые".
В документе отмечается, что российский теневой флот представляет значительный риск для окружающей среды и безопасности, поскольку большинство судов устарели и плохо обслуживаются.
Кроме того, некоторые из этих кораблей Москва использовала для шпионажа или диверсий.
Представитель по вопросам внешней политики немецкого консервативного блока Юрген Хардт подчеркнул, что действия России непосредственно угрожают европейской критической инфраструктуре.
Председатель Комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер добавил, что этот флот приносит доходы для финансирования российской агрессии.
Напомним, Россия начала активно использовать теневой флот для обхода международных ограничений на экспорт нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину. Из-за этого европейские страны существенно усилили давление на нелегальные перевозки Кремля.
В частности, в рамках военно-морской операции IRINI ЕС разрешил останавливать и силой брать на абордаж суда российского теневого флота в Средиземном море, если возникнут обоснованные подозрения в нарушении ими международных норм или использовании фальшивых флагов.
В ответ на такие меры в Москве заговорили о радикальных вариантах защиты своих нелегальных танкеров. Помощник российского диктатора Николай Патрушев заявлял, что РФ планирует задействовать военные корабли и мобильные огневые группы для сопровождения и охраны судов своего "теневого флота" из-за якобы высокого риска диверсий.
В то же время в российском руководстве звучат еще более экстремальные инициативы. Так, сенатор Дмитрий Рогозин предложил минировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае попытки задержания иностранными государствами.
По мнению российского чиновника, угроза масштабной экологической катастрофы и разлива нефти у берегов Европы должна удержать западные страны от ареста судов, находящихся под санкциями.