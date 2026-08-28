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В Европе уверены, что Россия не готовит нападение на НАТО, - Bloomberg

21:30 28.08.2026 Пт
3 мин
Прямого нападения не будет, но Альянс в напряжении
aimg Сергей Козачук
Фото: в Европе не видят угрозы вторжения РФ (Getty Images)

Европейские чиновники убеждены, что пока нет никаких подтверждений подготовки России к обычному военному нападению на страны НАТО или Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Визит директора ЦРУ в Москву

По информации издания, оценки европейских чиновников опровергают предположения СМИ о том, что предотвращение нападения на страны Балтии было главной целью неожиданной поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

По данным источников, среди основных тем визита чиновника были:

  • прекращение войны против Украины;
  • подтверждение нерушимости обязательств НАТО по статье 5 о коллективной обороне;
  • ситуация вокруг войны в Иране и убеждение Москвы прекратить поддержку Тегерана;
  • предотвращение чрезмерной реакции РФ на новые экономические меры США против Ирана.

В последние месяцы союзники по Альянсу активно обсуждают усиление взаимодействия с РФ на разведывательном и военном уровнях во избежание ошибок и недоразумений из-за роста гибридных атак.

В Белом доме отказались комментировать детали поездки.

В то же время президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной оговорке России от атак на территорию НАТО, коротко отметил, что "Россия не собирается атаковать".

Оценка угрозы странам Балтии

Несмотря на оговорку разведки о том, что российские спецслужбы изучают возможности саботажа инфраструктуры и операций "под чужим флагом" в Польше и Балтии, текущие данные не фиксируют изменений в дислокации или позициях войск РФ.

Главы правительств и оборонных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы также подтвердили, что уровень военной угрозы в регионе остается без изменений.

Гибридное давление и ситуация на фронте

Несмотря на отсутствие признаков прямого нападения на Альянс, Европа продолжает страдать от российских гибридных операций.

Среди последних инцидентов - залеты вооруженных беспилотников, диверсии и поджоги в странах, оказывающих военную и финансовую помощь Украине.

На фоне ограниченного прогресса в поле боя российский диктатор Владимир Путин отвечает усилением ударов по украинским городам и критической инфраструктуре, готовя мощную воздушную кампанию на зиму.

Вместе с тем российская экономика испытывает все большее напряжение и вынуждена вводить жесткие ограничения затрат из-за значительной цены войны.

Угроза НАТО и концепции защиты

Напомним, ранее союзники по НАТО не раз оценивали угрозы непосредственного военного столкновения с РФ.

В частности, президент США Дональд Трамп отмечал, что его не беспокоит угроза нападения России на страны НАТО.

В то же время в самом Альянсе готовятся к любым сценариям развития событий.

В частности, военное руководство разработало пошаговый план НАТО на случай нападения России, подробно описывающий последовательность действий в случае ракетных ударов или наземного вторжения.

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