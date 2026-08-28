В Европе уверены, что Россия не готовит нападение на НАТО, - Bloomberg

Европейские чиновники убеждены, что пока нет никаких подтверждений подготовки России к обычному военному нападению на страны НАТО или Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, оценки европейских чиновников опровергают предположения СМИ о том, что предотвращение нападения на страны Балтии было главной целью неожиданной поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
По данным источников, среди основных тем визита чиновника были:
В последние месяцы союзники по Альянсу активно обсуждают усиление взаимодействия с РФ на разведывательном и военном уровнях во избежание ошибок и недоразумений из-за роста гибридных атак.
В Белом доме отказались комментировать детали поездки.
В то же время президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной оговорке России от атак на территорию НАТО, коротко отметил, что "Россия не собирается атаковать".
Несмотря на оговорку разведки о том, что российские спецслужбы изучают возможности саботажа инфраструктуры и операций "под чужим флагом" в Польше и Балтии, текущие данные не фиксируют изменений в дислокации или позициях войск РФ.
Главы правительств и оборонных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы также подтвердили, что уровень военной угрозы в регионе остается без изменений.
Несмотря на отсутствие признаков прямого нападения на Альянс, Европа продолжает страдать от российских гибридных операций.
Среди последних инцидентов - залеты вооруженных беспилотников, диверсии и поджоги в странах, оказывающих военную и финансовую помощь Украине.
На фоне ограниченного прогресса в поле боя российский диктатор Владимир Путин отвечает усилением ударов по украинским городам и критической инфраструктуре, готовя мощную воздушную кампанию на зиму.
Вместе с тем российская экономика испытывает все большее напряжение и вынуждена вводить жесткие ограничения затрат из-за значительной цены войны.
Напомним, ранее союзники по НАТО не раз оценивали угрозы непосредственного военного столкновения с РФ.
В частности, президент США Дональд Трамп отмечал, что его не беспокоит угроза нападения России на страны НАТО.
В то же время в самом Альянсе готовятся к любым сценариям развития событий.
В частности, военное руководство разработало пошаговый план НАТО на случай нападения России, подробно описывающий последовательность действий в случае ракетных ударов или наземного вторжения.