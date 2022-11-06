В Европе теплеет быстрее чем где угодно. ООН зафиксировала самые горячие годы в истории

По данным авторов доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО) "Состояние глобального климата в 2022 году", глобальному повышению температуры способствовала восходящая динамика концентрации парниковых газов. Они указывают, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и принесли миллиарды долларов убытков.

Вызванные потеплением климатические изменения, например, в 2021 году привели в Европе к гибели сотен людей, а их последствия повлияли на жизнь более полумиллиона европейцев. По оценкам экспертов, экономикам стран еврозоны были причинены убытки на сумму более 50 млрд долларов США.

"За период с 1991-го по 2021 год температура в европейских странах повышалась со средней скоростью около половины градуса за десятилетие. Из-за этого с 1997-го по 2021 год ледники Альп потеряли 30 метров толщины льда. Кроме того, тает ледовый панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане", - отмечают эксперты.

По прогнозам ВМО и службы ЕС по изучению климата Copernicus, число стихийных бедствий из-за изменений климата и дальше будет расти, причем в Европе быстрее, чем в среднем по планете.