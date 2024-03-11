Европе нужно убедить США сохранить внимание на войне в Украине, - премьер Швеции

Поскольку Трамп пообещал вернуться в Белый дом в ноябре, Кристерссон подчеркнул, что Европе необходимо внести свой вклад в то, чтобы убедить США продолжать сосредотачивать свое внимание на войне России против Украины.

"Европе предстоит выполнить домашнее задание. Одно из них очевидно. Европейские страны НАТО должны построить достаточно сильную оборону, а не только чтобы надеяться, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", - сказал он.

Премьер добавил, что ЕС также должен держаться вместе, когда дело доходит до поддержки Украины, чтобы убедить Вашингтон усилить свою собственную поддержку. Также шведский премьер раскритиковал предложение Папы Римского, сделанное на выходных, о том, что Украине следует набраться смелости и поднять "белый флаг".

"Это очень опасно, не видеть разницы между капитуляцией и миром. Мир требует гораздо большего, чем просто капитуляция", - сказал Кристерссон.

Проблемы с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Скандальное заявление Папы Римского

В преддверии издания Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию.

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковано заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.