Европе нужна объединенная армия численностью не менее 3 миллионов, - Зеленский

По словам президента, формирование Вооруженных сил Европы не является конкуренцией США или Альянса, а ответом на потребность Европы иметь собственную сильную армию.

"Иметь Вооруженные силы Европы - это не значит конкурировать с Америкой. Это означает, что Европа как отдельный континент должна иметь свою сильную армию. Это не разрушает и не заменяет НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина может стать одним из ключевых элементов такой армии, если европейские лидеры поддержат идею. По его словам, речь идет не только о количестве военных - не менее 3 миллионов, - но и о системном обмене технологиями.

Президент подчеркнул, что Украина уже делится с партнерами боевым опытом и технологиями, проверенными в войне, в частности в сфере перехвата воздушных целей. Взамен страны-партнеры предоставляют разведданные и другие возможности.

"Без нашего военного опыта некоторые страны даже не знали бы, как реально работает их оружие. Благодаря Украине эти системы дорабатываются", - отметил Зеленский.

Отдельно он отметил, что концепция Вооруженных сил Европы предусматривает не только общую армию, но и разветвленную систему складов вооружения, ПВО и военных технологий по всей Европе, что усилит общую безопасность континента.