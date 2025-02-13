В Европе ничего не знали о разговоре Трампа с Путиным и подозревают измену, - Bloomberg

Трамп отказался от трехлетней политики США, согласно которой ничего не должно решаться по Украине без Киева за столом переговоров. Но он также оставил в стороне союзников по НАТО в Европе, заинтересованных в разрешении конфликта, бушующего на их границах, которые опасались, что более примирительная позиция Америки будет равносильна сдаче позиций Путину.

По словам одного чиновника, в Европе не получили предварительного предупреждения о телефонном разговоре Трампа с Путиным.

В комментариях на Мюнхенской конференции по безопасности другие назвали это "изменой", заявив, что опасаются, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен.

"В любых переговорах Европа должна играть центральную роль", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Любая сделка, заключенная без Европы, "не будет долговременной", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министр обороны США Пит Хегсет отрицает, что звонок Трампа был равносилен предательству Европы, назвав его "лучшим переговорщиком на планете" и заявив, что США "признали невероятные обязательства", которые взяли на себя союзники. Переговорный мир, сказал он, "потребует от обеих сторон признания того, чего они не хотят".

"Крайне важно, чтобы после заключения соглашения оно не разваливалось", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Европейские лидеры подчеркнули постоянную необходимость для Европы больше инвестировать в собственную оборону, давнее требование Трампа, которое вновь стало актуальным, учитывая его скептицизм по отношению к альянсу НАТО. Хегсет также повторил призывы к альянсу увеличить расходы до 5% от валового внутреннего продукта.

В Европе также попытались продемонстрировать администрации Трампа весь объем своей финансовой поддержки Украины: Рютте заявил, что в 2024 году более половины расходов оплатили союзники за исключением США.