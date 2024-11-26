"Европа не сможет выиграть предстоящую войну вооружений, соблюдая правила, которые она навязала себе сегодня", - заявил он.

По его словам, европейские производители сталкиваются с "чрезмерным выполнением требований". Однако Евросоюз должен понять, что для продолжения гонки вооружений необходимо изменить правила игры.

По его мнению, необходимо ускорить программы вооружения. В частности, он напомнил, что во Франции фрегаты годами ждут необходимого обновления боевого режима, а некоторые американские военные корабли можно модернизировать ежедневно.

"Если вы хотите остаться в гонке вооружений, измените свои правила", – подчеркнул он.

Угроза НАТО

Ранее сообщалось, что российские ракеты и дроны не раз залетали в воздушное пространство стран НАТО. Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его страна готова атаковать американские, британские и французские военные объекты. Такое заявление он озвучил после того, как Украина получила разрешение от партнеров наносить удары по территории РФ переданными ракетами.