У Европы есть возможности оказать давление на Россию на переговорах, - глава МИД Эстонии

У Европы достаточно сильные позиции на переговорах, чтобы не допустить плохой сделки для Украины. Дональду Трампу нельзя позволить переписать историю.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью RND.

"Если Европа и Украина будут едины, а украинцы достаточно сильны, чтобы не принять плохую сделку, то Соединенным Штатам придется согласиться с мнением Европы за столом переговоров. Эта война уже в Европе, и положить ей конец мы можем только вместе", - сказал он.

По его словам, у европейцев есть много возможностей оказать давление на Россию на переговорах.

"Они хотят вернуть 220 млрд евро замороженных активов и снять санкции с российской экономики. И то, и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", - сказал он.

Как отметил министр, в настоящее время Европа находится в очень сильном положении, но эту позицию нужно защищать эту позицию.

"Путин придерживается своего главного мотива войны. Для России эта война - не просто захват территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности. Путин хочет положить конец присутствию НАТО в регионе, но это имеет основополагающее значение для нашей безопасности. Поэтому мы не можем допустить заключения плохой сделки без сильного влияния Европы и Украины. Это неприемлемо. Мы должны сделать Украину достаточно сильной, чтобы она могла решить, принимать соглашение или нет", - добавил он.

Цахкна согласился с тем, что президент США Дональд Трамп реабилитирует Путина.

"Конечно, именно так это и выглядит сейчас. Трамп, похоже, не воспринимает преступления, совершенные Путиным на Украине, всерьез. Мы не должны позволить Трампу переписать историю в погоне за быстрой сделкой. К сожалению, мы видим, что переговоры уже ведутся и вскоре состоятся переговоры двух президентов на равных".

По его словам, США не рассматривают Россию как агрессивную сторону.

"Мы должны оказать на Россию экономическое давление и санкции, чтобы гарантировать, что у Москвы не будет более выгодной позиции на переговорах. Если Россия, а затем и США хотят говорить о Европе и Украине, то принимать решения без нашего согласия невозможно", - считает министр.