Европе придется увеличить помощь Украине после победы Трампа, - Боррель

На пресс-конференции после встречи в Варшаве с министром иностранных дел Радославом Сикорским Боррель подчеркнул, что Украина "нуждается в поддержке в этот решающий момент".

Глава дипломатии ЕС сообщил, в частности: министры ЕС обсудят этот вопрос во время следующего Совета иностранных дел, который состоится 18 ноября.

"У нас не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы и решимость. Это требует политической воли и, прежде всего, финансовых ресурсов", - подчеркнул Боррель.

В свою очередь Сикорский заявил, Европа обязана приложить все усилия для поддержки принципов международного права.

Он также отметил, что на следующем заседании Совета по иностранным делам предстоит очень серьезная дискуссия.

"То, что мы делаем или не делаем в этом Совете по иностранным делам, может определить будущий авторитет ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока", - сказал глава польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, своих соседей и будущие поколения. "Она обязана приложить все усилия для достижения справедливого соглашения, поддержать принципы международного права, восстановить табу о том, что граница в Европе не может быть изменена силой", - заявил Сикорский. "Если эти правила больше не будут применяться в результате наших действий или бездействия, нас ждет темное будущее", - добавил он.

Жозеп Боррель на выходных посетил Украину, а 12 ноября утром встретился в Варшаве с главой МИД Польши.