Европе придется удвоить расходы на оборону после прихода Трампа, - Bloomberg

Ключевым европейским странам, возможно, придется удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять вызову российской агрессии против Украины, а также возможному сокращению американской поддержки при президентстве Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Джорджем Фергюсоном пишут, что 15 крупнейшим европейским членам Организации Североатлантического договора, возможно, придется увеличить военные инвестиции на 340 млрд долларов в год, доведя их до 720 млрд долларов.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности, а во время саммита НАТО в свой первый срок Трамп пригрозил выйти из военного альянса, если союзники не увеличат расходы.

"Российская агрессия уже подстегнула рост расходов на оборону в Европе, - написал Фергюсон. - Однако может потребоваться больше для поддержки Украины, противодействия широкомасштабной агрессивной региональной позиции Москвы и решения углубляющейся стратегической конкуренции с Китаем".

Отчет появился после того, как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги предупредил о "медленной агонии" в Европейском Союзе, если государства-члены не предпримут быстрых действий для повышения производительности региона за счет дополнительных инвестиций. Он сказал, что Европе необходимо будет расширить свои промышленные мощности в обороне, чтобы гарантировать, что фундаментальные ценности региона не исчезнут.

Согласно отчету, Европе срочно нужны боевые танки, артиллерийские орудия и боевые машины пехоты для сухопутных войск, а также вспомогательные самолеты, такие как топливозаправщики, транспортные самолеты и охотники за подводными лодками.

Аналитики пишут, что к компаниям, которые, вероятно, выиграют от увеличения расходов, относятся Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc и Rolls Royce Holdings Plc.

После десятилетий недофинансирования после окончания Холодной войны перевооружение в таких масштабах может занять на континенте более 10 лет, поскольку задолженность подрядчиков растет, а цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности уже растянуты.

Однако небольшая оборонно-промышленная база региона, вероятно, не сможет обеспечить все необходимое в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов в расходах, поскольку многие из их бюджетов уже находятся под угрозой, но масштаб угрозы таков, что они не могут ее игнорировать", - сказал Фергюсон в интервью.