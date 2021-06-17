Європейці майже нічого не знають про війну на Донбасі, - соратник Макрона

За його словами, він відвідав колись курортне прифронтове село Широкине, де "покинуті парасольки і дитячі іграшки поступилися місцем для снайперів і мін".

"Європейці про це майже нічого не знають: за 3000 км від Парижа, на кордоні Європи, український народ бореться за свій суверенітет у цьому затяжному конфлікті, який вже призвів і продовжує призводити до тисяч смертей і мільйонів переміщених осіб", - зазначив Персон.

Він також зазначив, що на відміну від російської пропаганди з наративом про нібито "громадянську війну", насправді Росія нав'язала війну Україні. При цьому проросійські сили блокують доступ жителів окупованого Донбасу на вільну територію.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки мало. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні прискорити процес інтеграції України до НАТО та Європейського союзу", - сказав Персон.

Він додав, що незважаючи на всі зусилля України, Євросоюз часто залишається сліпим щодо війни, яка "причаїлася біля його воріт".