Европейцы должны понимать, что помогая нам, они помогают себе, - Зеленский

По его словам, согласие Германии поставить Украине танки своего производства означает, что страны вместе против РФ.

"То, что они (немцы, - ред.) согласились поставить нам танки, означает, что мы все вместе против российской агрессии. Завтра речь может идти о самолетах или о чем-то другом. Но лучше пожертвовать военной техникой, это дешевле, чем жертвовать гражданским населением, которое станет следующей целью", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы заставить западные страны помочь Украине.

"Когда у вас на границах россияне, вам приходится жертвовать собственным населением. Моя работа заключается в том, чтобы заставить западные страны помочь нам. Потому что дело не только в нас... Европейцы должны понять, что, помогая нам, они и помогают себе. Вот что я говорю всем лидерам, которые хотят поскорее остановить войну, потому что боятся, что она перекинется на их территорию", - заявил глава государства.

Напомним, вчера министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия предоставит Украине к лету до 25 единиц боевых танков Leopard 1. При этом к концу 2023 года ВСУ получат еще 80 единиц танков.

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