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Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі: дивовижне фото

Автор: Сергій Пишкін

Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) сфотографував кратер на Марсі. Його рельєф покритий водяним льодом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Кратер довжиною 4 кілометрів розташований у Великій Північній рівнині Червоної планети. Фотографію було зроблено ще 5 липня, однак оприлюднено лише сьогодні.

Кратер покритий водяним льодом, що переважає на його північних схилах, де протягом року відзначається найменше годин сонячного світла. Водночас темний матеріал, який спостерігається на фото - ймовірно складається з базальту.

Вільна частина від льоду була сформована еоловими процесами, тобто, активністю вітру, який здатний викликати ерозію, переносити й відкладати гірські породи.

Фото: Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі (twitter.com/ESA_TGO)

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ESA