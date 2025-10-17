Европейский суд признал незаконными санкции, наложенные СНБО в 2015 году

Суд пришел к выводу, что вмешательство не соответствовало критерию законности - национальная правовая база была нечеткой и непредсказуемой относительно того, какие именно критерии дают основания для применения санкций к частным компаниям. Также это вмешательство было непропорциональным - санкции применили без оценки конкретного поведения компании, а лишь из-за формальной связи с другими субъектами.

Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул, что заявитель не имел реального доступа к независимому суду, который мог бы оценить правомерность санкций. В решении указано, что акты СНБО и Указ Президента имеют "политический характер", а суды ограничены в возможности проверять их по существу. Отсутствие независимого контроля, по словам суда, создает риск произвола.

Также установлено, что заявитель не имел эффективного средства юридической защиты, которое позволило бы добиться отмены или пересмотра санкций. Обращения в суды общей юрисдикции оказались безрезультатными, поскольку те признавали, что такие решения не подлежат оценке по существу.

В обращении в ЕСПЧ компания отмечала, что национальные суды фактически уклонились от осуществления правосудия - не проверили, имели ли государственные органы достаточные основания для введения санкций и были ли они подтверждены доказательствами.

По мнению компании, дискреционные полномочия Президента в сфере национальной безопасности не должны ограничивать судебный пересмотр и не освобождают суды от обязанности проверять наличие оснований для применения санкций в соответствии с Законом о санкциях.

Адвокат, партнер Barristers Алексей Шевчук подчеркивает, что решение ЕСПЧ может стать прецедентом, который повлияет не только на судьбу "М.С.Л.", но и на всю практику применения санкций в Украине.

"Это очень важное решение, ведь ЕСПЧ фактически дал оценку как решению Верховного Суда, так и самому санкционному механизму СНБО в отношении юридических лиц. Конечно, каждый случай имеет свои особенности, но тенденция санкционного механизма деструктивная. Теперь Верховный Суд обязан четко учитывать позицию ЕСПЧ. Мы уже готовимся инициировать в суде пересмотр санкционных решений с учетом этого вердикта", - подчеркнул Шевчук.

В то же время адвокат подчеркнул, что СНБО также должен учитывать решения международных институтов.

"Это не влияет на СНБО в той части, что они только рекомендуют президенту применять санкции. Но они должны учитывать решения международных судов, если мы говорим о правовом государстве", - заявил Шевчук.