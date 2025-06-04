Европейский суд отменил санкции против экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева

Экс-руководитель "Мотор Сич" просил у Европейского суда отменить решение Совета ЕС, которым в 2024 году его оставили в списке санкций (замораживание активов). Также Богуслаев хотел взыскать с Совета ЕС миллион евро за моральный ущерб.

В результате 4 июня состоялся суд, который частично удовлетворил требования бывшего президента "Мотор Сич". Суд признал, что Совет ЕС не имел достаточных доказательств для дальнейшего применения ограничительных мер в отношении Богуслаева. По мнению судей, доказательства, на которые опирался Совет ЕС при оставлении его в списках, касались событий до 2022 года и не подтвердили его причастности после ареста.

Таким образом, решением суда имя Вячеслава Богуслаева должно быть исключено из списка лиц, в отношении которых применяют санкции ЕС. Требование о компенсации морального вреда было отклонено, поскольку, по словам адвоката, Богуслаев не предоставил достаточных доказательств реального ущерба, а сам факт отмены санкций и так является достаточной компенсацией.