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Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана

Фото: Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

"В соответствии с обязательствами Евросоюза решать все вопросы, вызывающие беспокойство относительно Ирана, включая ситуации с правами человека, 32 человека и 2 юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Среди включенных в черный список физических лиц - чиновники, силовики, работники судебной и пенитенциарной систем.

Юридические лица - это структуры, связанные с финансированием полиции и сил безопасности.

Как сообщила 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз также намерен 24 февраля ввести отдельный блок санкций против Ирана в рамках десятого пакета санкций против РФ. В него войдут юридические и физические лица, имеющие отношение к иранским военным поставкам России.

Напомним, что РФ до сих пор получает доступ к микросхемам и западным технологиям через Иран и КНДР.

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, привела к тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на ряд членов правления иранской компании, связанной с дронами.

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