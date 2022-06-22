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Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні статус кандидата в ЄС, - журналіст

Європейська Рада надасть статус кандидата в ЄС Україні (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Європейська Рада ухвалила рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. Таке формулювання використовується в останньому проекті рішення Європейської Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.

Після оголошення статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові Європейська Рада прийме рішення про подальші кроки для подальшої інтеграції в європейське товариство. Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявляла, що всі країни ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата.

Також ми писали, що, за словами міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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