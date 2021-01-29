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Європейський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу AstraZeneca, - DW

Автор: Ігор Литвиненко

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалив вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Для її використання на території ЄС її має затвердити Єврокомісія.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вакцина AstraZeneca стала третім препаратом, який був схвалений європейським регулятором. До цього до використання на території ЄС допустили препарати Pfizer/BioNTech і Moderna.

Експерти вважають, що вакцина AstraZeneca є дешевшою, ніж у конкурентів, і має більш прості умови зберігання.

При цьому недостатньо даних про ефект вакцини для людей старше 65 років. У зв'язку з цим в Німеччині не рекомендую використовувати вакцину AstraZeneca літнім людям.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. При цьому в Євросоюзі загрожують компанії судом за зривів поставок.

При цьому в самій компанії AstraZeneca заявили, що проблеми з поставками пов'язані з відставанням від графіка виробництва на два місяці. Проблему повинні вирішити протягом лютого.

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