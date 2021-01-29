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Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса AstraZeneca, - DW

Автор: Игорь Литвиненко

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Для ее использования на территории ЕС ее должна утвердить Еврокомиссия.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, который был одобрен европейским регулятором. До этого к использованию на территории ЕС допустили препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

Эксперты считают, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем у конкурентов, и имеет более простые условия хранения.

При этом недостаточно данных об эффекте вакцины для людей старше 65 лет. В связи с этим в Германии не рекомендую использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. При этом в Евросоюзе угрожают компании судом из-за срывов поставок.

При этом в самой компании AstraZeneca заявили, что проблемы с поставками связаны с отставанием от графика производства на два месяца. Проблему должны решить в течение февраля.

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