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Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро: на что пойдут деньги

Среда 09 апреля 2025 16:14
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Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро: на что пойдут деньги Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Надежда Кальвино (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ірина Гайдук

Украина получит 300 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Соглашения о предоставлении финансовой помощи Украине подписали сегодня, 9 апреля, в Брюсселе, во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Средства распределят по трем направлениям:

  • 100 млн евро банк предоставит на инвестиции в централизованное отопление, улучшение энергоэффективности, закупку необходимого оборудования, в частности установок для производства электроэнергии или тепла.
  • 100 млн евро - на реализацию проектов, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения.
  • 100 млн евро - на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

Премьер-министр добавил, что во время встречи обсудил с президентом ЕИБ реализацию совместных проектов и начало новых, в частности в сфере транспорта, социальной инфраструктуры, энергоэффективности и энергетики.

"С начала полномасштабного вторжения России ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования. Благодарны банку за активную поддержку Украины и за вклад в нашу устойчивость", - подчеркнул Шмыгаль.

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро: на что пойдут деньги

Фото: подписание соглашения с ЕИБ (t.me/Denys_Smyhal)

Помощь ЕИБ Украине

Напомним, в июне прошлого года Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 100 млн евро для восстановления и модернизации социальной инфраструктуры. Также средства были направлены на восстановление и модернизацию критической инфраструктуры на территориях, подвергшихся разрушениям, и в регионах, где проживает наибольшее количество переселенцев.

Также ЕИБ выделил Украине кредиты на 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья.

Кроме того, Киев получил от Европейского инвестиционного банка 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Эта инициатива направлена на модернизацию киевского метрополитена и обеспечение надежного транспорта для миллионов жителей столицы.

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Европейский инвестиционный банк
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