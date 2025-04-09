Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро: на что пойдут деньги
Украина получит 300 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Соглашения о предоставлении финансовой помощи Украине подписали сегодня, 9 апреля, в Брюсселе, во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.
Средства распределят по трем направлениям:
- 100 млн евро банк предоставит на инвестиции в централизованное отопление, улучшение энергоэффективности, закупку необходимого оборудования, в частности установок для производства электроэнергии или тепла.
- 100 млн евро - на реализацию проектов, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения.
- 100 млн евро - на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.
Премьер-министр добавил, что во время встречи обсудил с президентом ЕИБ реализацию совместных проектов и начало новых, в частности в сфере транспорта, социальной инфраструктуры, энергоэффективности и энергетики.
"С начала полномасштабного вторжения России ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования. Благодарны банку за активную поддержку Украины и за вклад в нашу устойчивость", - подчеркнул Шмыгаль.
Фото: подписание соглашения с ЕИБ (t.me/Denys_Smyhal)
Помощь ЕИБ Украине
Напомним, в июне прошлого года Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 100 млн евро для восстановления и модернизации социальной инфраструктуры. Также средства были направлены на восстановление и модернизацию критической инфраструктуры на территориях, подвергшихся разрушениям, и в регионах, где проживает наибольшее количество переселенцев.
Также ЕИБ выделил Украине кредиты на 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья.
Кроме того, Киев получил от Европейского инвестиционного банка 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Эта инициатива направлена на модернизацию киевского метрополитена и обеспечение надежного транспорта для миллионов жителей столицы.
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