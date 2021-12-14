Європейський фонд освіти вивчає, які навички у галузі охорони здоров’я України знадобляться у майбутньому

У заході взяли участь представники різних установ та підприємств, безпосередньо пов’язаних з процесом трансформації сектору охорони здоров’я в Україні, зокрема Світового банку, Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії, Інституту професійних кваліфікацій. Також до семінару долучився директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин.

Експерти обговорили інвестиції у нові технології та їхній вплив на робочі місця та потребу у відповідних навичках у працівників.

"Нові глобальні та локальні тренди у галузі охорони здоров’я, каталізовані пандемією, та входження в наше життя нових технологій та форматів співпраці наростають експоненціально, - говорить Ігор Никифорчин. - Це створює нові можливості у системі охорони здоров’я, медицині та фармацевтиці, але й одночасно вимагає нових компетенцій та навичок від усіх учасників галузі й не тільки для того, щоб бути готовими до змін, але й щоб реалізувати нові можливості у повному обсязі та отримати конкурентні переваги".

Дослідження триватиме до кінця березня 2022 року. Воно має на меті визначити перелік факторів, які впливають на умови праці у сфері охорони здоров’я та ставлять перед галуззю нові виклики. Ідеться, наприклад, про розвиток медичних та цифрових технологій, глобальні екологічні, політичні та соціальні зміни.

Як зазначають учасники дослідження, галузь охорони здоров’я - це дуже широке поле діяльності, у якому працюють дослідники, медичний персонал різних ланок, фармацевти, виробники медичного обладнання, лікарських засобів тощо. Усі вони мусять підлаштовуватися під нові кваліфікаційні вимоги, до яких належать певні технічні навички, безпроблемне орієнтування в цифровому просторі, а також етика, що будується на людиноцентричності. Залежно від конкретного елементу системи охорони здоров’я це потребує часткового або повного оновлення процесу отримання освіти та підвищення кваліфікації.