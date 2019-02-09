Європейських дипломатів у Брюсселі попередили про підвищену шпигунську загрозу

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Найбільш активно агентурною діяльністю в Брюсселі займаються Китай, Росія, США і Марокко

Європейська служба зовнішньополітичної діяльності попередила дипломатів, які працюють в Брюсселі, про підвищену шпигунську загрозу з боку Китаю і РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt з посиланням на власні джерела.

Як наголошується, найбільш активно агентурною діяльністю в Брюсселі займаються Китай, Росія, США і Марокко. Експерти закликали дипломатів ЄС зберігати підвищену пильність і в якості одного із заходів безпеки рекомендували не ходити в ряд закладів, розташованих в діловому кварталі міста.

Видання пише, що "в європейській столиці знаходяться близько 250 китайських і 200 російських шпигунів". При цьому приблизне число американських і марокканських шпигунів у статті не називається.

Нагадаємо, хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичну переписку, якої країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років.

Раніше повідомлялося, що США будуть покладатися на свій ядерний арсенал для стримування Росії і Китаю.