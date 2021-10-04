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Європейські посли узгодили декларацію саміту ЄС - Західні Балкани

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Брюссель, Понеділок 04 жовтня 2021 20:03
Європейські посли узгодили декларацію саміту ЄС - Західні Балкани Фото: посли ЄС підтримали проведення саміту з Західними Балканами (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

Посли Євросоюзу узгодили декларацію майбутнього саміту ЄС - Західні Балкани. Тепер лідери ЄС зможуть підтвердити гарантії майбутнього членства шести балканських країн на саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Білий дим: посли ЄС нарешті узгодили декларацію саміту ЄС - Західні Балкани", - повідомив журналіст.

Зазначимо, що послам вдалося досягти домовленостей після декількох тижнів розбіжностей з приводу формулювання декларації саміту для зустрічі лідерів ЄС та Балкан в Словенії.

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