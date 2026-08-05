Европейские и российские политики провели тайные переговоры по Украине, - Bloomberg

Недавно в Вене состоялись тайные переговоры по завершению российско-украинской войны. К ним присоединились бывшие чиновники Великобритании, Франции, Германии и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как утверждают источники СМИ, эта встреча в Австрии состоялась в июле, однако точная дата не раскрывается.
В центре внимания сторон находились потенциальные условия для мирных переговоров, направленных на завершение российско-украинской войны.
В группу переговорщиков входили:
Что интересно, Барроу, как и МИД Франции, не ответил на запрос журналистов о комментарии.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что ему ничего не известно об упомянутых переговорах.
"Они не производились от имени Федерального министерства иностранных дел или в координации с ним", - заявили в ведомстве.
В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков также отказался комментировать эти тайные переговоры.
"Нередко бывшие должностные лица и аналитические центры принимают участие в неофициальных дипломатических усилиях, не представляя правительства, чтобы исследовать потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи обычно являются частными инициативами без официального мандата и проходят на уровне экспертных дискуссий", - объясняет Bloomberg.
Главная цель таких переговоров - активный обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы официальным правительственным каналам.
Кстати, ранее стало известно, что в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. Стороны обсуждали возможные пути прекращения войны РФ против Украины. Неожиданные подробности раскрыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Также мы рассказывали, как в украинском МИД отреагировали на информацию об этой "тайной встрече".