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Европейские и российские политики провели тайные переговоры по Украине, - Bloomberg

11:21 05.08.2026 Ср
2 мин
Какие вопросы были в центре внимания на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Поиск решений для завершения войны продолжается (Getty Images)

Недавно в Вене состоялись тайные переговоры по завершению российско-украинской войны. К ним присоединились бывшие чиновники Великобритании, Франции, Германии и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждают источники СМИ, эта встреча в Австрии состоялась в июле, однако точная дата не раскрывается.

В центре внимания сторон находились потенциальные условия для мирных переговоров, направленных на завершение российско-украинской войны.

В группу переговорщиков входили:

  • бывший советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу;
  • бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер;
  • опытный французский дипломат Пьер Вимон;
  • бывший кремлевский чиновник, имя которого не раскрывают.

Что интересно, Барроу, как и МИД Франции, не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что ему ничего не известно об упомянутых переговорах.

"Они не производились от имени Федерального министерства иностранных дел или в координации с ним", - заявили в ведомстве.

В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков также отказался комментировать эти тайные переговоры.

"Нередко бывшие должностные лица и аналитические центры принимают участие в неофициальных дипломатических усилиях, не представляя правительства, чтобы исследовать потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи обычно являются частными инициативами без официального мандата и проходят на уровне экспертных дискуссий", - объясняет Bloomberg.

Главная цель таких переговоров - активный обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы официальным правительственным каналам.

Кстати, ранее стало известно, что в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. Стороны обсуждали возможные пути прекращения войны РФ против Украины. Неожиданные подробности раскрыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также мы рассказывали, как в украинском МИД отреагировали на информацию об этой "тайной встрече".

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