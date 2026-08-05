Европейские и российские политики провели тайные переговоры по Украине, - Bloomberg

Как утверждают источники СМИ, эта встреча в Австрии состоялась в июле, однако точная дата не раскрывается.

В центре внимания сторон находились потенциальные условия для мирных переговоров, направленных на завершение российско-украинской войны.

В группу переговорщиков входили:

бывший советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу;

бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер;

опытный французский дипломат Пьер Вимон;

бывший кремлевский чиновник, имя которого не раскрывают.

Что интересно, Барроу, как и МИД Франции, не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что ему ничего не известно об упомянутых переговорах.

"Они не производились от имени Федерального министерства иностранных дел или в координации с ним", - заявили в ведомстве.

В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков также отказался комментировать эти тайные переговоры.

"Нередко бывшие должностные лица и аналитические центры принимают участие в неофициальных дипломатических усилиях, не представляя правительства, чтобы исследовать потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи обычно являются частными инициативами без официального мандата и проходят на уровне экспертных дискуссий", - объясняет Bloomberg.

Главная цель таких переговоров - активный обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы официальным правительственным каналам.