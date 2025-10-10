Европейские союзники Украины подпитывают военную экономику России, - Reuters
Европейские страны наращивают импорт российских энергоносителей, что приносит Москве миллиарды евро дохода для финансирования ее военной экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Как пишет издание, с 2022 года ЕС сократил зависимость от энергоносителей РФ примерно на 90%, но все еще импортировал нефть и газ на сумму более 11 миллиардов евро за первые восемь месяцев 2025 года.
Семь из 27 стран-членов ЕС, среди которых пять активно поддерживают Украину, увеличили объемы импорта российских энергоносителей по сравнению с предыдущим годом.
- Франция нарастила закупки на 40%, до 2,2 миллиарда евро;
- Нидерланды - на 72%, до 498 миллионов евро.
Порты для сжиженного природного газа во Франции, Испании и других странах служат воротами для российских энергоносителей в Европу, хотя значительная часть этого газа перераспределяется в другие страны блока, а не потребляется на месте.
Франция нарастила импорт российской энергии в 2025 году, переправляя часть, в частности в Германию, по данным Kpler. Нидерланды отмечают, что не могут блокировать контракты с Россией без законодательства ЕС.
ЕС значительно сократил импорт российских энергоносителей с 133 млрд евро в 2021 году до 11,4 млрд евро за январь-август 2025 года, что на 21% меньше, чем за тот же период 2024 года, по данным CREA. Венгрия и Словакия вместе импортировали энергоносителей на 5 млрд евро и не поддержат санкции против российского СПГ, сохраняя доступ к трубопроводному газу до 2028 года.
Семь стран, в том числе Франция (+40%), Нидерланды (+72%), Бельгия (+3%), Хорватия (+55%), Румыния (+57%) и Португалия (+167%), увеличили импорт российских энергоносителей, хотя поддерживают Украину. Бельгия объясняет рост санкциями ЕС, которые запретили реэкспорт СПГ, заставляя разгружать газ в ее портах. Португалия отмечает, что ее импорт незначителен и уменьшится по сравнению с 2024 годом.
С 2022 года ЕС импортировал российских энергоносителей на 213 млрд евро, что превышает 167 млрд евро помощи Украине, предоставленной блоком, по данным Кильского института.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на четвертом году полномасштабной войны РФ продолжает получать иностранные компоненты для изготовления оружия.