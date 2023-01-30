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Европейские санкции против российской металлургии не работают, - Рыженков

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Понедельник 30 января 2023 20:30
Европейские санкции против российской металлургии не работают, - Рыженков Фото: европейские санкции против российской металлургии не работают (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Европейские санкции, введенные против российской металлургии, не работают. Более того, эти санкции ставят в дискриминационные условия европейские компании, которые сознательно отказались от сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью британскому The Telegraf.

"Введение некоторых санкций отсрочили, и они начнут работать только через несколько месяцев, а то и лет. А есть такие санкции, которые, на мой взгляд, не работают должным образом - например, на импорт стальных полуфабрикатов в ЕС. Ведь России дали квоту на поставки этих полуфабрикатов на ближайшие два года, и эта квота - примерно равна среднему объему поставок российских полуфабрикатов в ЕС за последние пять лет. Так что, в принципе, это даже не ограничение", - подчеркнул он.

В то же время, он обратил внимание на то, что таким решением ЕС наказал те европейские компании, которые сознательно отказались от российской продукции - ведь теперь эти компании проигрывают конкурентную борьбу тем, кто продолжает по дешевке приобретать российские полуфабрикаты.

"Европейских компаний, которые продолжают покупать российскую продукцию, очень много. Основными странами-импортерами являются Бельгия и Италия. Мы говорим о миллионах тонн в год", - добавил Рыженков.

По его мнению, подобная "мягкость" в вопросе санкций вызвана серьезным российским лобби в Европе. Ведь аргументы, которыми оперируют в этих странах для защиты сотрудничества с РФ, не выдерживают никакой критики - особенно когда говорят, что отказ от российской продукции вызовет остановку европейских предприятий и увольнение персонала.

Напомним, ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.

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