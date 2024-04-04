RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европейские операторы будут покрывать расходы "Укрэнерго" на транзит электроэнергии

Фото: европейские операторы будут покрывать расходы "Укрэнерго" на транзит электроэнергии (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

С 1 июля "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".

Ранее такие расходы "Укрэнерго" возмещались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут лишены этой финансовой нагрузки.

Чтобы получить компенсации по европейским стандартам, "Укрэнерго" присоединилось к ИТС-механизму. Это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, предусматривающий компенсацию затрат при транзите электроэнергии по межгосударственным интерконнекторам в европейской энергосистеме. Возможность стать стороной этого договора "Укрэнерго" получила после получения полноправного членства с ENTSO-E.

Размер компенсации напрямую зависит от объема годовых международных перетоков электроэнергии в магистральных сетях. Чем больше объем транзитной электроэнергии, тем больше объем компенсации за инфраструктурные затраты и технологические потери в сети. Вырученные средства можно направить на развитие энергетической инфраструктуры. Кроме того, компания также будет платить свою долю за транзит украинской электроэнергии по сетям стран-соседей.

"Присоединение украинского оператора к ИТС-механизму – еще один шаг к интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии. Все украинские экспортеры и импортеры электроэнергии будут работать по европейским правилам в равных условиях, а "Укрэнерго" будет получать компенсацию инфраструктурных расходов по принципу, которым пользуются все наши европейские коллеги: это будет положительно влиять на развитие межгосударственной торговли электроэнергией, и убирает повод для судебных споров между "Укрэнерго" и участниками рынка", - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что за два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии . Из-за того, что оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Донецкой области, тысячи людей остаются без света. Сообщается, что энергетики приступают к ремонтным работам сразу после окончания обстрелов и получения разрешения ВСУ.

К слову, Литва поможет Украине восстановить пострадавшие от атак РФ ТЭС . Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что вскоре группа украинских специалистов посетит ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭкономика УкраиныЭлектроэнергия