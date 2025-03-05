Европейские лидеры стремятся "за несколько дней" создать мирный план для Украины, - Reuters

Европейские лидеры стремятся быстро завершить мирный план для Украины. Детали плана пока не разглашаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели несколько звонков отдельно с американским президентом Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским после того, как лидеры США и Украины провели противоречивую встречу в прошлую пятницу в Овальном кабинете, которая привела к приостановке военной помощи США Киеву.
Издание отметило, что нарушение американо-украинских отношений усилило усилия двух европейских государств объединить идеи относительно мирного плана, который сначала предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии содержал бы более широкие гарантии безопасности.
В то же время, по данным издания, Великобритания и Франция заявили, что США потребуются для будущих гарантий.
"Мы планируем составить этот план за несколько дней, а не за недели", - сказал анонимный высокопоставленный европейский дипломат.
Детали плана пока не разглашаются, и один европейский дипломат сказал, что военное руководство намерено завершить военные аспекты в течение следующей недели.
Одним из вариантов, по данным анонимных источников, является частичное одномесячное перемирие, которое будет охватывать атаки с воздуха и моря, а также те, что направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои, и будет поддержано Францией, Британией и коалицией других стран, которые захотят присоединиться.
Заметим, что сегодня Зеленский заявил, что Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира.
По данным президента, он будет готов в ближайшее время.
Напомним, что еще раньше Зеленский очертил первые возможные шаги к урегулированию конфликта. Среди них в частности: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - запрет ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру, а также прекращение боевых действий на море, если Россия сделает то же самое.
По его словам, Украина надеется быстро пройти все последующие этапы и договориться с США о сильном окончательном соглашении.
Подробнее об инициативе Зеленского - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.